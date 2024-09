Produktinnovation und Marktausblick

Die Texas Instruments Aktie schloss den letzten Handelstag bei 204,10 US-Dollar und legte damit um 1,12 % zu. Dies übertraf den Rückgang des S&P 500 um 0,16 %. In den letzten 30 Tagen stieg die Aktie um 7,96 %, weit über dem Gewinn des Computer- und Technologiesektors von 1,63 % und dem S&P 500 von 3,64 %. Besonders gefragt sind die Produkte von Texas Instruments in Rechenzentren sowie in den Märkten für persönliche Elektronik und Kommunikationsausrüstung. Neue Produktentwicklungen, wie der kompakte DLPC8445 Display-Controller für 4K UHD-Projektoren und neue MagPack-Netzmodule, die die Größe und Verluste reduzieren, stärken das Portfolio und bieten neue Wachstumschancen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen sehen Analysten ein gemischtes Bild für die kommenden Quartale. Die erwarteten Einnahmen für das dritte Quartal 2024 liegen zwischen 3,94 Milliarden und 4,26 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von 9,29 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Ebenso wird ein Gewinn pro Aktie von 1,36 US-Dollar prognostiziert, ein Rückgang von 24,44 %. Texas Instruments steht vor Herausforderungen durch erhöhte Fertigungskosten und geo-politische Spannungen, insbesondere zwischen den USA und China. Angesichts dieser Unsicherheiten und der aktuellen Bewertungen halten Analysten an einer neutralen Einschätzung der Aktie fest.

