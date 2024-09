Quartalsbericht und Kursentwicklung

Die Hannover Rück-Aktie erlebte kürzlich eine wechselhafte Performance im XETRA-Handel, was die Anspannung an den Finanzmärkten widerspiegelt. Nachdem die Aktie mit 259,70 EUR in den Handel gestartet war, verzeichnete sie ein Tagestief von 257,20 EUR, fiel zeitweise auf 259,40 EUR und erreichte kurzfristig ein Tageshoch von 261,20 EUR. Letztlich notierte sie bei einem Minus von 0,9 Prozent auf 257,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch von 261,20 EUR wieder zu erreichen, bedarf es eines Kursanstiegs von 1,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 194,50 EUR, was einen Raum von 24,44 Prozent für potenzielle Verluste offenbart.

Prognosen und Finanzergebnisse

Im Jahr 2023 erhielten Aktionäre eine Dividende von 7,20 EUR je Aktie, während für dieses Jahr eine Ausschüttung von 8,57 EUR erwartet wird. Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 265,00 EUR. Im jüngsten Quartalsbericht, der am 12.08.2024 veröffentlicht wurde, konnte die Hannover Rück einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie gegenüber 3,94 EUR im Vorjahresquartal ausweisen. Der Umsatz stieg um 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR an. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das aktuelle Quartal wird am 11.11.2024 erwartet, während Experten für 2024 insgesamt einen Gewinn von 19,09 EUR je Aktie prognostizieren.

