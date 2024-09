Alibaba kündigt ihre erste US-Co-Branded Kreditkarte in Zusammenarbeit mit Mastercard und Cardless an. Die Alibaba.com Business Edge Kreditkarte bietet kleinen Unternehmen in den USA attraktive Vorteile wie 3% Cashback und eine 90-tägige Bestellschutzgarantie. Käufer können zwischen Cashback oder zinsfreien Zahlungsbedingungen wählen, was den Einkauf auf Alibaba.com finanziell attraktiver macht. Ein Einführungsbonus und jährliche Coupons sind ebenfalls Teil des Angebots. Diese Kreditkarte zielt darauf ab, den Wert für kleine Unternehmen zu steigern und deren globale Beschaffungsprozesse zu erleichtern.

Neue Lösungen für KMUs

Parallel zur Vorstellung der Kreditkarte präsentierte Alibaba auf der CoCreate-Konferenz in Las Vegas weitere Innovationen wie den neuen KI-gestützten Sourcing-Agenten, der den [...]

