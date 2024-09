Quartalsbericht und Dividendenausblick

Die Siltronic-Aktie verzeichnete im heutigen XETRA-Handel deutliche Verluste. Um 15:51 Uhr fiel der Kurs um 0,6 Prozent auf 70,80 EUR. Das Tagestief lag dabei bei 70,00 EUR. Bereits zur Eröffnung notierte der Anteilsschein bei 70,75 EUR. Insgesamt wurden bis jetzt 17.869 Siltronic-Aktien gehandelt. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 94,00 EUR am 09.01.2024 hat die Aktie damit 32,77 Prozent verloren. Auch das 52-Wochen-Tief von 68,15 EUR am 05.08.2024 ist in Reichweite. Um diesen Tiefstand zu erreichen, müsste der Kurs nochmals um etwa 3,74 Prozent sinken.

Die jüngste Finanzkonferenz am 25.07.2024 offenbarte einen gemischten Ausblick. Der Quartalsbericht wies für das am 30.06.2024 endende Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,73 EUR aus, gegenüber 1,83 EUR im selben Vorjahresquartal. Auch der Umsatz zeigte mit einem Rückgang von [...]

