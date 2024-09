Electronic Arts hat eine Reihe neuer exklusiver Marketingpartnerschaften für sein Fußballspiel FC 25 bekannt gegeben. Diese umfassen Vereinbarungen mit bedeutenden Klubs wie AS Roma und SSC Napoli sowie Ligen wie der argentinischen Liga Profesional de Fútbol. Insgesamt werden über 700 Vereine und 30 Ligen im Spiel vertreten sein. Zudem wurden mehr als 120 authentische Stadien ins Spiel integriert, darunter neu hinzugekommene Arenen wie das De Kuip in Rotterdam und das Estádio José Alvalade in Lissabon. Auch renovierte Stadien wie das Santiago Bernabéu in Madrid wurden aktualisiert.

Erweitertes Spielerlebnis durch neue Technologien

FC 25 führt mit der FC IQ-Technologie ein überarbeitetes taktisches System ein, das die Spielweise der Teams realistischer gestaltet. Dies beinhaltet eine verbesserte strategische Kontrolle, die Berücksichtigung individueller Spielerrollen und präzisere Bewegungsabläufe der Spieler. Darüber hinaus werden erstmals Frauenvereine im Karrieremodus verfügbar sein, einschließlich der fünf wichtigsten Frauenligen und der UEFA Women's Champions League.

