Es ist bekannt, dass sich Gold mithilfe von Erdbeben in Quarz verklumpt. Genaueres weiß man jetzt Das Rätsel wie sich die Erosion und die seismischen Wellen zu großen Nuggets formen, haben Geologen jetzt nach jahrzehntelanger Forschung gelöst. Goldnuggets entstehen in Rissen im Gestein, in sogenannten Quarzadern. Diese sind mit mineralreichen hydrothermalen Flüssigkeiten aus der Tiefe der Erdkruste gefüllt. Darin schwimmen dann die Goldnuggets. Zwar fällt ständig Gold in Quarz aus, aber die Entstehung ...

