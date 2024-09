Die Novartis-Aktie verzeichnete kürzlich einen Rückgang an der SIX Swiss Exchange. Im Handelsverlauf fiel der Kurs um 1,6 Prozent auf 99,29 CHF, nachdem er zeitweise sogar auf 98,84 CHF gesunken war. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie nur 3,45 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 02.09.2024 bei 102,72 CHF lag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023 zeigt sich eine deutliche Erholung von 17,78 Prozent.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,76 USD und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 99,56 CHF an. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Gewinn pro Aktie von 1,44 CHF, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. [...]

