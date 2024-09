Die Siemens-Aktie verzeichnete am Morgen einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 163,94 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust, mit einem 52-Wochen-Hoch von 188,88 EUR und einem Tief von 119,48 EUR. Die Dividendenausschüttung für 2023 betrug 4,70 EUR, wobei für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 4,92 EUR erwartet wird.

Experteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Siemens-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 199,50 EUR. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 14. November 2024 erwartet und dürfte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...