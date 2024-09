Die Rheinmetall-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine Achterbahnfahrt an der Börse. Nach einem gescheiterten Versuch, ein neues Rekordhoch zu erreichen, fiel der Kurs wieder in den Bereich knapp über 500 Euro zurück. Trotz dieser Schwankungen bleiben Analysten optimistisch und heben ihre Kursziele an. Die robusten Quartalszahlen und volle Auftragsbücher, insbesondere in der Fahrzeug- und Verteidigungssparte, stützen die positiven Prognosen. Ein kürzlich erhaltener Millionenauftrag der Bundeswehr unterstreicht das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Dividendenaussichten und Analystenschätzungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 7,69 Euro pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 609,63 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Trotz des jüngsten Kursrückgangs von 10,39 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bleibt die langfristige Perspektive für Rheinmetall positiv, gestützt durch die starke Marktposition und die anhaltende Nachfrage im Verteidigungssektor.

