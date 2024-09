Die Unilever-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang an der Londoner Börse. Zu Handelsbeginn fiel der Kurs um 0,4 Prozent auf 49,63 GBP, wobei das Handelsvolumen bei 155.576 Aktien lag. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 49,98 GBP, das am 5. September 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23. Januar 2024 zeigt sich eine deutliche Erholung des Kurses.

Positive Zukunftsaussichten trotz Herausforderungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Zudem erwarten Experten für 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,89 EUR. Diese positiven Aussichten könnten das Interesse der Anleger trotz des aktuellen Kursrückgangs aufrechterhalten. Gleichzeitig prüft Unilever den möglichen Verkauf einiger Hautpflegemarken, was auf eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens hindeuten könnte.

