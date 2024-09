Der jüngste Bericht von Automatic Data Processing (ADP) zeigt eine Verlangsamung des Arbeitsmarktwachstums in den USA. Im August stieg die Beschäftigung im privaten Sektor um lediglich 99.000 Stellen, was den fünften Monat in Folge mit rückläufigem Wachstum darstellt. Die Lohnzuwächse blieben mit 4,8% für Arbeitnehmer, die in ihrer Position blieben, und 7,3% für Jobwechsler stabil. Diese Entwicklung deutet auf eine allmähliche Normalisierung des Arbeitsmarktes hin, nach einer Phase außergewöhnlichen Wachstums in den vergangenen zwei Jahren.

Neue Anleiheemission angekündigt

Parallel dazu gab ADP die Preisgestaltung für eine neue Anleiheemission bekannt. Das Unternehmen plant, Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2034 und einem Zinssatz von 4,450% zu emittieren. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Diese Finanzierungsmaßnahme unterstreicht ADPs Strategie zur Stärkung seiner Marktposition als führender Anbieter von Lösungen im Bereich Personalmanagement.

