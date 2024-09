Die Bayer AG-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg, getrieben von positiven Analysteneinschätzungen und Hoffnungen auf rechtliche Fortschritte. Im Tageshoch erreichte das Papier 29,89 Euro, was einem Plus von 3,2 Prozent entsprach. Dieser Aufschwung markiert den höchsten Stand seit Mai und könnte bei Überschreitung der 30,40-Euro-Marke das Ende einer siebenmonatigen Bodenbildungsphase signalisieren. Sachin Jain von der Bank of America revidierte seine skeptische Haltung und erhöhte das Kursziel auf 31 Euro, was zusätzlichen Auftrieb gab.

Rechtliche Entwicklungen im Fokus

Investoren zeigen sich zuversichtlich angesichts möglicher Fortschritte in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten des Konzerns. Besonders die Aussicht, dass sich das oberste US-Gericht mit der Glyphosat-Thematik befassen könnte, nährt Hoffnungen auf eine finanzielle Entlastung. Diese positiven Erwartungen spiegeln sich in der aktuellen Kursentwicklung wider und unterstreichen das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven von Bayer.

