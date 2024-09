Die britische Wettbewerbsbehörde (CMA) hat vorläufige Ergebnisse veröffentlicht, die dem Technologieriesen Google vorwerfen, seine marktbeherrschende Stellung im digitalen Werbemarkt zu missbrauchen. Die Behörde behauptet, Google bevorzuge seine eigenen Dienste zum Nachteil von Online-Publishern und Werbetreibenden im britischen digitalen Werbemarkt, der ein Volumen von 1,8 Milliarden Pfund hat. Google soll seit 2015 seine Dominanz ausgenutzt haben, um die Marktposition seiner eigenen AdX-Werbebörse zu stärken und vor Konkurrenten zu schützen. Die CMA erwägt nun Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Google diese wettbewerbswidrigen Praktiken einstellt.

Neue KI-Funktion für Google Fotos

Parallel zu den regulatorischen Herausforderungen führt Google eine neue KI-gestützte Suchfunktion namens "Ask Photos" für seinen Fotodienst ein. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, komplexe Suchanfragen in natürlicher Sprache zu stellen, um spezifische Fotos zu finden oder Fragen zu ihren Bildern zu beantworten. Die Funktion wird zunächst ausgewählten Nutzern in den USA zur Verfügung stehen, bevor sie auf eine breitere Nutzerbasis ausgeweitet wird.

