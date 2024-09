Die Volkswagen-Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 1,7 Prozent auf 93,24 EUR. Dies geschah trotz des Engagements von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich in die aktuelle Krise bei VW eingeschaltet hat. Der Kanzler versicherte den Beschäftigten die Solidarität der Bundesregierung und zeigte sich optimistisch über die Zukunft der Automobilindustrie. Dennoch scheinen Investoren weiterhin besorgt über die Sparmaßnahmen des Konzerns, die möglicherweise auch Werksschließungen in Deutschland beinhalten könnten.

Ausblick und Dividende

Trotz der aktuellen Herausforderungen prognostizieren Analysten ein mittleres Kursziel von 129,70 EUR für die VW-Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 8,52 EUR erwartet, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Quartalszahlen zeigten einen leichten Umsatzanstieg, während der Gewinn pro Aktie geringfügig zurückging. VW plant, Ende Oktober die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorzulegen.

