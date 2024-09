Die Siemens Healthineers Aktie zeigte am Donnerstag eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Während der Handelssitzung schwankte der Kurs zwischen 50,58 EUR und 50,88 EUR, was die anhaltende Unsicherheit im Markt widerspiegelt. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv, was sich in den Analystenprognosen und der erwarteten Dividendenerhöhung zeigt.

Optimistische Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet. Zudem wird eine Steigerung der Dividende von 0,950 EUR auf 1,01 EUR erwartet, ein klares Zeichen des Vertrauens in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 59,49 EUR sehen Analysten noch erhebliches Potenzial für die Aktie, die derzeit [...]

