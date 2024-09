Die Fresenius SE Aktie zeigte am Mittwoch eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zunächst einen Rückgang von 3,1 Prozent auf 32,76 Euro, erholte sich jedoch im Tagesverlauf leicht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,93 Euro, das am 1. November 2023 erreicht wurde. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 37,68 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Gewinnerwartungen und Dividendenaussichten

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 2,80 Euro je Aktie für Fresenius SE. Zudem wird erwartet, dass das Unternehmen eine Dividende von 0,817 Euro je Aktie ausschütten wird, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positiven [...]

