Die Infineon-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und notierte zeitweise bei 29,62 Euro, was einem Minus von etwa 1% entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch für die Zukunft des Halbleiterherstellers. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 41,79 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die Experten gehen davon aus, dass Infineon im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,83 Euro erzielen wird.

Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Im jüngsten Quartal musste Infineon einen Umsatzrückgang von 9,46% auf 3,70 Milliarden Euro hinnehmen. Der Gewinn je Aktie sank auf 0,30 Euro, verglichen mit 0,63 Euro im Vorjahresquartal. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,349 Euro je Aktie prognostiziert, was nahezu dem Vorjahresniveau entspricht. Trotz der [...]

