Die Micron Technology Aktie verzeichnete in den letzten Tagen eine leichte Erholung, trotz anhaltender Herausforderungen in der Halbleiterbranche. Mit einem aktuellen Kurs von 77,65 Euro konnte die Aktie am 7. September ein Plus von 0,15% verbuchen. Dennoch bleibt der Gesamttrend der letzten 30 Tage mit einem Minus von 10,80% negativ. Analysten sehen die hohe Bewertung der Aktie kritisch: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 liegt bei 78,89, was auf eine Überbewertung hindeutet.

Ausblick bleibt verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Schwäche sehen Experten mittelfristig Potenzial für Micron. Die wachsende Nachfrage nach Speicherlösungen in Bereichen wie Cloud-Computing und künstliche Intelligenz könnte dem Unternehmen in Zukunft Rückenwind verleihen. Anleger sollten jedoch die Volatilität des Halbleitermarktes im Auge behalten.

