Die CureVac-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang. Allein am Mittwoch fiel der Kurs um 8% auf 2,81 US-Dollar. Innerhalb der letzten fünf Handelstage summiert sich das Minus auf knapp 15%. Dies steht im Kontrast zu den jüngsten Fortschritten des Unternehmens: CureVac startete kürzlich den Teil B einer Phase-1-Studie mit seinem Krebsimpfstoff-Kandidaten CVGBM bei Patienten mit reseziertem Glioblastom. Zudem wurde mit Dr. Mehdi Shahidi ein renommierter Onkologe und Experte für Medikamentenentwicklung in den Aufsichtsrat berufen.

Analysten sehen Potenzial im Biotech-Sektor

Trotz des aktuellen Kursrückgangs rechnen einige Analysten mittelfristig mit einer Erholung des Biotech-Sektors. Sie empfehlen Anlegern, sich durch geschicktes Stockpicking für eine mögliche Rallye zu positionieren. Für CureVac bleibt die weitere Entwicklung der klinischen Programme entscheidend für den Kursverlauf.

