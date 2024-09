Die Evolution AB verzeichnet trotz regulatorischer Hürden in einigen Märkten ein solides Umsatzwachstum im dritten Quartal 2024. Der führende Anbieter von Live-Casino-Lösungen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15% auf 498 Millionen Euro steigern. Besonders stark entwickelten sich die Märkte in Nordamerika und Asien, während das Wachstum in Europa aufgrund strengerer Regulierungen etwas verhaltener ausfiel.

Ausblick bleibt optimistisch

CEO Martin Carlesund zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden und bestätigte den positiven Ausblick für das Gesamtjahr. "Trotz einiger regulatorischer Herausforderungen in Europa sehen wir weiterhin großes Potenzial in unseren Kernmärkten und expandieren erfolgreich in neue Regionen", so Carlesund. Die Aktie reagierte positiv auf die Quartalszahlen und legte im Tagesverlauf um 3,5% zu. Analysten sehen die Evolution AB gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Online-Glücksspielen zu profitieren.

