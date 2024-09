Starcore International Mines hat kürzlich mit der Exploration seines Goldprojekts in der Côte d'Ivoire begonnen. Das kanadische Unternehmen, das sich auf Edelmetalle spezialisiert hat, erweitert damit sein Portfolio über den bisherigen Schwerpunkt in Mexiko hinaus. Die Explorationsarbeiten in Westafrika markieren einen wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie von Starcore.

Umweltsanierung in Mexiko gestartet

Parallel dazu hat Starcore ein Umweltsanierungsprojekt an seinem Standort in Mexiko initiiert. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Bergbaupraxis. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Aktie mit einem aktuellen Kurs von 0,076 Euro weiterhin volatil. Angesichts des herausfordernden Marktumfelds für Goldminenaktien bleibt abzuwarten, wie sich diese neuen Projekte mittelfristig auf den Aktienkurs auswirken werden.

