Der Ölkonzern Shell steht derzeit unter Druck. Der anhaltende Verfall der Ölpreise wirkt sich negativ auf die Aktienkursentwicklung aus. Allein in den letzten vier Wochen hat die Shell-Aktie über 5% an Wert eingebüßt. Aktuell notiert sie bei 33,36 USD, was einem Plus von 0,11% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt die Aktie auf Jahressicht immer noch 6,92% im Plus.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Schwäche bleiben Analysten für die Shell-Aktie optimistisch. Die DZ Bank hat erst kürzlich das Kursziel auf 40 Euro angehoben und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Als Gründe werden die attraktive Bewertung und die solide Dividendenrendite von über 4% genannt. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 1,376 USD je Aktie erwartet.

