Die Nel ASA Aktie verzeichnete am 7. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,15% auf 0,4394 EUR. Trotz des vielversprechenden Potenzials der Wasserstofftechnologie steht der Sektor weiterhin unter Druck. Nel ASA, ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstoffproduktion und -infrastruktur, sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert, die sich in der Aktienkursentwicklung widerspiegeln.

Investitionen in saubere Energie nehmen zu

Positiv stimmt, dass laut eines aktuellen Berichts der Internationalen Energieagentur die weltweiten Investitionen in saubere Energietechnologien in diesem Jahr voraussichtlich fast doppelt so hoch ausfallen werden wie die in fossile Brennstoffe. Dies könnte langfristig auch Unternehmen wie Nel ASA zugutekommen. Kurzfristig bleibt die Situation für Nel ASA jedoch herausfordernd, da der Aufbau einer wirtschaftlichen Wasserstoffinfrastruktur Zeit und erhebliche Investitionen erfordert.

