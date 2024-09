Die Endeavour Silver Corp. meldet eine vorübergehende Produktionseinschränkung in ihrer Guanacevi-Mine in Mexiko. Aufgrund eines Ausfalls des Schwenkzapfens in der primären Kugelmühle wurde die Verarbeitungskapazität auf etwa 400-500 Tonnen pro Tag reduziert, was knapp der Hälfte der geplanten Kapazität entspricht. Das Unternehmen rechnet mit einer Reparaturdauer von etwa 15 Wochen.

Auswirkungen auf Jahresprognose

Infolge dieser Einschränkung hat Endeavour Silver seine Produktionsprognose für 2024 angepasst. Die konsolidierte Silberproduktion wird nun zwischen 4,4 und 4,6 Millionen Unzen erwartet, die Goldproduktion zwischen 36.000 und 38.000 Unzen. Das Management zog aufgrund der Unsicherheiten seine Kostenprognose zurück. Trotz der Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv, da es weiterhin an der Optimierung seiner Betriebe und der Erschließung neuer Ressourcen arbeitet.

