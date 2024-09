Die Deckers Outdoor Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung, auch wenn sie in den letzten Wochen etwas an Schwung verloren hat. Mit einem aktuellen Kurs von 777,80 Euro notiert die Aktie zwar 31,17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, liegt aber immer noch 41,02% über dem Jahrestief. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Hier steht ein sattes Plus von 58,62% zu Buche.

Solide Fundamentaldaten untermauern Kursentwicklung

Die starke Performance spiegelt sich auch in den Fundamentaldaten wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 29,69 Euro erwartet - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Auch der prognostizierte Umsatz von 4,3 Milliarden Euro unterstreicht das anhaltende Wachstum des Unternehmens. Allerdings ist die Bewertung mit einem KGV von 31,70 nicht mehr günstig, was die jüngste Konsolidierung erklären könnte.

Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive für Deckers Outdoor positiv. Analysten sehen weiteres Potenzial, insbesondere durch die starke Marktposition im Bereich Freizeitschuhe und -bekleidung.

