Die American Express Aktie zeigt sich robust inmitten der aktuellen Marktvolatilität. Mit einem Kurs von 219,85 EUR verzeichnete sie am 7. September einen leichten Anstieg von 0,09%. Trotz eines Monatsrückgangs von 6% liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch 49,25% im Plus, was das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt.

Solide Fundamentaldaten stützen Kursentwicklung

Die Fundamentaldaten von American Express bleiben stark. Für 2024 wird eine Dividende von 2,80 EUR je Aktie erwartet, was einer Rendite von 1,24% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,77 für 2024 deutet auf eine angemessene Bewertung hin. Analysten sehen weiteres Potenzial, insbesondere aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und der erfolgreichen digitalen Transformation des Unternehmens.

Die kurzfristigen Aussichten für die American Express Aktie bleiben positiv, wobei Anleger die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und potenzielle regulatorische Änderungen im Finanzsektor im Auge behalten sollten.

