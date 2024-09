Die Samsung Electronics Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursrückgang. Der südkoreanische Technologiekonzern leidet unter einem massiven Umsatzeinbruch, der so stark ausfällt wie zuletzt 2009. Besonders das Chipgeschäft ist von der Schwäche betroffen.

Analysten erwarten Erholung im zweiten Halbjahr

Trotz der aktuellen Probleme sehen Experten Licht am Ende des Tunnels. Viele Analysten rechnen damit, dass sich das Geschäft von Samsung in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder erholen wird. Als Gründe werden die erwartete Belebung der Smartphone-Nachfrage sowie steigende Investitionen in KI-Chips genannt.

Anleger sollten die weitere Entwicklung genau beobachten. Entscheidend wird sein, ob Samsung den Turnaround in den kommenden Monaten tatsächlich schafft. Kurzfristig dürfte die Aktie jedoch volatil bleiben.

