Der Silberpreis zeigt in den letzten Tagen eine gefährliche Schwäche, was sich auch auf die Kursentwicklung der Pan American Silver Aktie auswirkt. Der Kurs ist im vergangenen Monat um über 8% gefallen und notiert aktuell bei 16,79 Euro. Trotz der jüngsten Verluste liegt die Aktie auf Jahressicht aber noch 16% im Plus.

Silbernachfrage übersteigt Angebot

Experten sehen langfristig weiterhin Potenzial für den Silberpreis und Silberproduzenten wie Pan American Silver. Die industrielle Nachfrage nach dem Edelmetall übersteigt derzeit das Angebot. Da die Erschließung neuer Silberminen 8-15 Jahre dauern kann, rechnen Analysten mittelfristig mit einem Angebotsdefizit. Dies könnte den Silberpreis und damit auch die Aktien von Produzenten wie Pan American Silver antreiben.

Kurzfristig bleibt die weitere Kursentwicklung jedoch von der Preisentwicklung am Silbermarkt abhängig. Anleger sollten die Volatilität im Blick behalten.

