Die französische Einzelhandelskette Carrefour zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Trotz leichter Kursschwankungen in den vergangenen Tagen notiert die Aktie mit 14,75 Euro nur knapp unter dem Vortagesniveau. Bemerkenswert ist die attraktive Dividendenrendite von 5,73 Prozent, die Carrefour für das laufende Geschäftsjahr 2024 in Aussicht stellt.

Solide Fundamentaldaten trotz Marktdruck

Die jüngsten Finanzkennzahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,82 für 2024 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,24 deutet auf eine attraktive Bewertung hin. Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Einzelhandelssektor bleibt abzuwarten, wie sich die operative Performance in den kommenden Quartalen entwickeln wird.

