Die Yum China Holdings Aktie zeigt sich in jüngster Zeit wenig dynamisch. Trotz ambitionierter Expansionspläne des Unternehmens in China konnte der Aktienkurs nicht überzeugen. Mit einem aktuellen Kurs von 30,48 EUR (Stand: 07.09.2024) liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,60 EUR. Die schwache Performance der letzten 12 Monate mit einem Minus von 37,65% spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen der Fast-Food-Gigant in seinem wichtigsten Markt zu kämpfen hat.

Analysten sehen langfristiges Potenzial

Trotz der kurzfristigen Schwäche sehen einige Analysten langfristiges Potenzial in der Yum China Aktie. Die fundamentalen Daten wie ein KGV von 15,39 und eine Dividendenrendite von 1,75% für 2024 deuten auf eine moderate Bewertung hin. Entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung dürfte sein, wie erfolgreich das Unternehmen seine Expansionsstrategie in China umsetzen und auf veränderte Konsumgewohnheiten reagieren kann.

