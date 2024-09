Die Scherzer & Co. AG hat kürzlich das Endergebnis ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt gegeben. Das Angebot für bis zu 2,5 Millionen eigene Aktien wurde von den Aktionären gut angenommen.

Stärkung der Aktionärsstruktur

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Rückkaufprogramms verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Kapitalstruktur zu optimieren und den Wert für die verbleibenden Aktionäre zu steigern. Der Vorstand sieht darin einen wichtigen Schritt zur langfristigen Unternehmensentwicklung.

Parallel dazu hat Scherzer in einem offenen Brief an den Aufsichtsrat der Rocket Internet SE Bedenken hinsichtlich der geplanten Delisting-Pläne geäußert. Dies unterstreicht das aktive Engagement des Unternehmens bei seinen Beteiligungen.

Angesichts dieser Entwicklungen bleibt die Scherzer Aktie für Anleger interessant, die auf Sondersituationen und aktives Beteiligungsmanagement setzen. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 2,18 Euro und hat damit noch Potenzial zum Nettoinventarwert von 3,02 Euro pro Aktie.

