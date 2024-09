Die Ambarella-Aktie zeigt in den letzten Tagen eine leichte Erholung, nachdem sie im vergangenen Monat über 13% an Wert verloren hatte. Der Spezialist für KI-Bildverarbeitungschips notiert aktuell bei 46,92 Euro, was einem Plus von 0,04% entspricht. Trotz der jüngsten Stabilisierung liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 62,15 Euro.

Herausforderndes Marktumfeld belastet

Ambarella kämpft derzeit mit einem schwierigen Marktumfeld. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird ein Umsatzrückgang auf 226,5 Millionen Euro erwartet. Auch beim Gewinn rechnen Analysten mit einem deutlichen Minus. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen auf seine neuen KI-Chips für Automobilanwendungen und Sicherheitskameras. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, bleibt abzuwarten. Kurzfristig dürfte die Aktie weiter unter Druck stehen.

