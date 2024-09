Die VAT Group AG verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang, was den Aktienkurs unter Druck setzte. Der Weltmarktführer für Vakuumventile meldete am 11. April einen Umsatz von 167 Millionen Schweizer Franken, was einem Rückgang von 15% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen die anhaltende Nachfrageschwäche in der Halbleiterindustrie, seinem wichtigsten Absatzmarkt.

Auftragseingänge geben Hoffnung

Trotz des Umsatzrückgangs sieht VAT positive Signale für die zweite Jahreshälfte. Die Auftragseingänge stiegen im ersten Quartal um 10% auf 188 Millionen Franken. Das Management erwartet eine Erholung der Halbleiterbranche in den kommenden Monaten und hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Analysten sehen die Aktie mittelfristig weiterhin positiv, warnen aber vor möglichen kurzfristigen Schwankungen aufgrund der volatilen Marktlage.

