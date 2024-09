Die Aktie von Alphabet Inc. C verzeichnete am 04. September einen leichten Rückgang um 1,02% auf 142,70 EUR. Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt der Technologieriese im Fokus der Anleger, insbesondere aufgrund seiner Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Google, Alphabets Kernunternehmen, hat kürzlich Verbesserungen an seiner KI-Technologie vorgenommen, nachdem es zuvor Kritik an der Bildgenerierung gegeben hatte. Diese Entwicklung unterstreicht die intensive Konkurrenzsituation im KI-Sektor, in dem Alphabet gegen Unternehmen wie OpenAI und Microsoft antritt.

Ausblick auf kommende Quartalszahlen

Investoren richten ihren Blick bereits auf die nächste Quartalsmitteilung am 22. Oktober 2024. Analysten erwarten für das laufende Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,88, was auf eine moderate Bewertung der Aktie hindeutet. Angesichts der führenden Position von Alphabet in Bereichen wie Suchmaschinen, Online-Werbung und Cloud-Computing bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens trotz kurzfristiger Marktschwankungen positiv.

