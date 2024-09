Endeavour Silver meldete am 19. August einen Ausfall des Schwenkzapfens in der primären Kugelmühle des Verarbeitungsbetriebs Guanacevi. Die Produktion wurde vorübergehend auf etwa 400-500 Tonnen pro Tag reduziert, was weniger als die Hälfte der geplanten Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag entspricht. Das Unternehmen schätzt, dass die Reparatur etwa 15 Wochen dauern und zu einem Produktionsrückgang von 0,9 bis 1,1 Millionen Unzen Silber und 2.000 bis 3.000 Unzen Gold führen wird.

Auswirkungen auf die Jahresprognose

Aufgrund des Ausfalls korrigiert Endeavour Silver seine Produktionsprognose für 2024 nach unten. Die konsolidierte Silberproduktion wird nun auf 4,4 bis 4,6 Millionen Unzen geschätzt, die Goldproduktion auf 36.000 bis 38.000 Unzen. Die Gesamtförderkosten werden voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Das Management zieht daher seine Kostenprognose vorerst zurück und arbeitet an Alternativen, um die Ausfallzeit zu verkürzen.

