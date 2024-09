Die Münchener Rück sieht den globalen Rückversicherungsmarkt in einer vielversprechenden, wenn auch herausfordernden Position. Trotz gesunkener Gesamtinflation bleiben die Schadeninflation in wichtigen Segmenten sowie geopolitische und wirtschaftliche Risiken im Fokus. Der Konzern prognostiziert für die kommenden drei Jahre ein inflationsbereinigtes Wachstum des weltweiten Rückversicherungsmarktes von 2 bis 3 Prozent, wobei das Wachstum in Asien-Pazifik und Lateinamerika stärker ausfallen könnte als in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen betont die Notwendigkeit, dauerhaft risikoadäquate Raten zu erzielen, um den steigenden Bedarf an Risikokapital zu decken.

Herausforderungen und Kapitalentwicklung

Die Schadeninflation in vielen Rückversicherungssegmenten bleibt deutlich erhöht, beeinflusst durch Faktoren wie steigende Schadenersatzurteile, medizinische Fortschritte und Ressourcenknappheit. Das weltweite Rückversicherungskapital ist auf 515 Milliarden Dollar gestiegen, während die Nachfrage nach Rückversicherungskapazität hoch bleibt. Der Markt hat ein Gleichgewicht auf höherem Niveau gefunden, wobei besonderes Augenmerk auf Bereiche wie Naturkatastrophen, Klimawandel und Cyberrisiken gelegt wird.

