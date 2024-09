Die Deutsche Post verzeichnet einen leichten Anstieg bei der Nutzung ihrer Mobilen Briefmarke. Im vergangenen Jahr wurde diese digitale Frankierungsmethode 13,8 Millionen Mal verkauft, was einer Steigerung von 0,3 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieses Wachstums bleibt die Mobile Briefmarke mit einem Anteil von nur etwa einem Prozent an den frankierten Briefen eine Nischenanwendung. Die steigende Nachfrage nach dieser innovativen Lösung könnte jedoch für Investoren ein positives Signal darstellen, da sie die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an moderne Kommunikationsbedürfnisse demonstriert.

Herausforderungen im ländlichen Raum

Gleichzeitig steht die Deutsche Post vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung ihrer Filialstruktur in ländlichen Gebieten. Mit 141 unbesetzten Pflichtstandorten im Juli 2023 kämpft das Unternehmen gegen den [...]

