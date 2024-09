In Lincoln, Maine plant ein Start-up-Unternehmen die größte Batterie weltweit zu bauen Die Mega-Batterie soll 130 Millionen Mal mehr Energie speichern können als ein Laptop. Dafür wird eine Eisen-Luft-Batterie verwendet. 8.500 Megawattstunden Energie sollen dann gespeichert werden können. Für dieses Unterfangen hat das Energieministerium 147 Millionen US-Dollar locker gemacht. Den bisherigen Rekord hält das Solar- und Speicherprojekt Edwards and Sanborn in Kalifornien. Es nutzt mehr als 120.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...