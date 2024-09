Die Aixtron SE-Aktie zeigt nach monatelangem Rückgang erste Anzeichen einer möglichen Erholung. Am Morgen verzeichnete das Papier im XETRA-Handel einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent und erreichte ein Tageshoch von 15,31 EUR. Trotz des jüngsten Tiefstands von 14,89 EUR am 4. September sehen Analysten noch Potenzial in der Aktie.

Experteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Fachleute haben ihr durchschnittliches Kursziel für Aixtron auf 26,44 EUR festgelegt, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Allerdings mahnen sie zur Vorsicht, da die kurzfristige Entwicklung noch unklar sei. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,07 EUR. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für den 31. Oktober erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens geben und die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

Anzeige

Die neusten Aixtron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aixtron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...