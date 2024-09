Die Volkswagen-Aktie steht unter Druck, während der Autobauer mit erheblichen Herausforderungen kämpft. Inmitten dieser turbulenten Phase tauscht VW den Finanzchef seiner Kernmarke aus. Patrik Andreas Mayer, der bisherige Finanzvorstand der Marke VW Pkw, wird seinen Posten in Wolfsburg räumen. An seine Stelle tritt David Powels, der aktuelle Finanzchef der VW-Tochter Seat. Dieser Wechsel erfolgt in einer Zeit, in der die Rendite der Kernmarke als chronisch schwach gilt und das Unternehmen drastische Sparmaßnahmen plant.

Sparmaßnahmen und Widerstand

Die angekündigten Sparmaßnahmen stoßen auf heftigen Widerstand seitens der Arbeitnehmervertreter. VW erwägt, die bis 2029 vereinbarte Beschäftigungssicherung aufzukündigen und prüft sogar Werksschließungen in Deutschland. Betriebsrat und IG Metall haben bereits massiven Widerstand angekündigt. Die Situation wird durch den verstärkten Wettbewerb aus Asien und eine schwächelnde Nachfrage in Europa zusätzlich verschärft. VW-Chef Oliver Blume betont die Notwendigkeit von Veränderungen, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

