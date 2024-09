Dell Technologies verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal KI-Server-Verkäufe in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie im Vorquartal. Die Infrastrukturlösungsgruppe verzeichnete einen Umsatzanstieg von 38% auf 11,65 Milliarden Dollar. Dieser Erfolg unterstreicht Dells Transformation von einem reinen PC-Hersteller zu einem wichtigen Akteur in der globalen Technologieinfrastruktur.

Wiederaufnahme in den S&P 500 Index

Die Wiederaufnahme von Dell in den S&P 500 Index ab dem 23. September wird als Meilenstein für das Unternehmen angesehen. Analysten sehen dies als Katalysator für weiteres Wachstum, insbesondere angesichts der erwarteten Erholung der allgemeinen Infrastrukturnachfrage und des bevorstehenden PC-Erneuerungszyklus. Trotz eines leichten Rückgangs im PC-Segment bleibt Dell optimistisch bezüglich zukünftiger KI-gestützter Computerlösungen.

