Siemens Mobility hat angekündigt, sein erstes Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Nordamerika zu errichten. Die Fabrik wird in Horseheads, New York, gebaut und soll den American Pioneer 220 für die Strecke zwischen Las Vegas und Südkalifornien produzieren. Mit einer Investition von etwa 60 Millionen US-Dollar plant das Unternehmen, die Produktion im Jahr 2026 aufzunehmen. Das neue Werk wird eine Fläche von fast 28.000 m² umfassen und rund 300 Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen schaffen, darunter Montage, Qualitätsmanagement und Logistik.

Positive Entwicklung an der Börse

Die Siemens-Aktie zeigte sich im Handel positiv. An der XETRA-Börse verzeichnete sie einen Anstieg von 1,5 Prozent auf 163,62 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 188,88 Euro, was noch Potenzial nach oben andeutet. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 199,50 Euro und erwarten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 10,56 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 14. November 2024 veröffentlicht.

