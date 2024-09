Die Target Corporation verzeichnet derzeit eine positive Entwicklung an der Börse. In den letzten 30 Tagen stieg der Aktienkurs um 11,7%, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Analysten erwarten für das laufende Quartal einen Gewinn von 2,28 Dollar pro Aktie, was einer Steigerung von 8,6% im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 106,83 Milliarden Dollar prognostiziert.

Innovative Produktlinie für Haustiere

Target plant die Einführung einer exklusiven Kollektion für Haustiere und deren Besitzer. Die neue Produktlinie umfasst über 180 Artikel, darunter Accessoires, Spielzeug und Dekoartikel. Die Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit beliebten Haustier-Influencern entwickelt und soll ab dem 21. September in den Filialen und online erhältlich sein. Mit diesem innovativen Konzept zielt Target darauf ab, die wachsende Bedeutung von Haustieren für seine Kunden zu berücksichtigen und neue Marktsegmente zu erschließen.

