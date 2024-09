Die MCH Group verzeichnet zum zweiten Mal in Folge einen positiven Halbjahresgewinn von 3,6 Millionen Franken, was nach den Verlusten der vergangenen Jahre einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Der Betriebsertrag stieg auf 236,6 Millionen Franken, während der EBITDA 15,3 Millionen Franken erreichte. Diese Entwicklung zeigt, dass die Unternehmensgruppe auf dem richtigen Weg ist, ihre finanzielle Stabilität wiederherzustellen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Optimierung der Effizienz und Kostensenkungsmaßnahmen haben maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Ausblick und Strategie

Für die zweite Jahreshälfte 2024 strebt die MCH Group ein ausgeglichenes Nettoergebnis an. Trotz erwarteter saisonaler Schwankungen im Schweizer Messegeschäft sollen starke Leistungen in den USA und im Mittleren Osten sowie erfolgreiche Art Basel-Veranstaltungen in Paris [...]

