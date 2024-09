FPT Software, ein wichtiger Partner von SAP, wurde kürzlich als bedeutender Akteur im Bereich SAP-Implementierungsdienste in der Region Asien-Pazifik anerkannt. Diese Auszeichnung durch den IDC MarketScape unterstreicht die wachsende Bedeutung von SAP-Lösungen in der Region und könnte positive Auswirkungen auf die Marktposition von SAP haben. Als einer von nur drei Unternehmen in Südostasien mit dem Status eines regionalen strategischen Servicepartners für SAP verfügt FPT Software über einen privilegierten Zugang zu SAPs regionaler Expertise und Markteinblicken.

Stärkung der Marktposition in Asien

Die Partnerschaft mit FPT Software ermöglicht es SAP, seine Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt weiter auszubauen. Mit über 1.100 SAP-Zertifizierungen und einem mehrsprachigen Expertenteam ist FPT Software bestens positioniert, um die neuesten SAP-Lösungen in verschiedenen Branchen zu implementieren. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die Aktienperformance von SAP auswirken, da sie das Potenzial für Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne in der Region Asien-Pazifik signalisiert.

