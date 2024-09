Die Automobilbranche in Deutschland steht vor großen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Während der Anteil von Elektrofahrzeugen bei Neuzulassungen im vergangenen Jahr auf 18,4 Prozent stieg, sieht sich der Volkswagen-Konzern mit schwierigen Marktbedingungen konfrontiert. Als Reaktion darauf plant das Unternehmen, sein Sparprogramm bei der Kernmarke VW zu intensivieren, wobei sogar Werksschließungen nicht ausgeschlossen werden.

Politische Unterstützung für die E-Mobilität

Angesichts dieser Situation fordern politische Vertreter neue Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge. Diskutiert werden unter anderem eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für E-Autos oder eine Steuergutschrift. Zudem wird eine Reform der Netzentgelte zur Senkung der Strompreise in Betracht gezogen. Die Landesregierung in Niedersachsen, die bedeutende Anteile am Volkswagen-Konzern hält, betont die Wichtigkeit, am eingeschlagenen Elektro-Kurs festzuhalten und warnt vor den Folgen, die E-Mobilität zu vernachlässigen.

