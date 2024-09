Google, die Haupttochter von Alphabet, muss eine Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro zahlen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Rechtsmittel des Technologieriesen gegen den Beschluss der EU-Kommission zurückgewiesen. Die Strafe wurde wegen des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung verhängt, da Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber Wettbewerbern bevorzugt hatte. Diese Entscheidung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken des Unternehmens und möglicherweise auch auf den Aktienkurs von Alphabet haben.

Weitere rechtliche Herausforderungen für den Suchmaschinenriesen

Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben in den vergangenen Jahren mehrere Milliardenstrafen gegen Google verhängt. Bereits in der kommenden Woche steht eine weitere Entscheidung des EU-Gerichts an. Hierbei geht es um mögliche unzulässige Behinderungen anderer Anbieter bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search". Diese anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen könnten das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stabilität des Unternehmens beeinflussen.

