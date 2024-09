Die Continental-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn fiel der Kurs um 1,0 Prozent auf 58,20 Euro, wobei das Tagesminimum bei 58,06 Euro lag. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 78,40 Euro, das am 2. Januar 2024 erreicht wurde. Aktuell notiert die Aktie etwa 25,77 Prozent unter diesem Höchststand. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 2,11 Euro pro Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Herausforderungen im Unternehmensbereich ContiTech

Der Automobilzulieferer steht vor erheblichen Herausforderungen in seinem Unternehmensbereich ContiTech. Ein anhaltendes schwieriges Marktumfeld mit hohem Wettbewerbs- und Kostendruck zwingt das Unternehmen zu Sparmaßnahmen. Trotz eines 2021 initiierten Kostensenkungsprogramms konnte keine signifikante Verbesserung erzielt werden. Als Konsequenz plant Continental die Einstellung der Produktion bestimmter Komponenten, was etwa 20 Mitarbeiter am Standort Waltershausen in Thüringen betrifft.

Continental Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...