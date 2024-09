Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Handelstag eine moderate Aufwärtsbewegung. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,3 Prozent auf 5,32 EUR. Das Tageshoch wurde bei 5,36 EUR erreicht, während der Anteilsschein bei 5,25 EUR in den Handel startete. Mit einem Handelsvolumen von 37.437 Aktien zeigte sich eine gewisse Aktivität am Markt.

Ausblick und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,235 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im jüngsten Quartal konnte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR verbuchen, was einem Wachstum von 4,49 Prozent entspricht. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR. Experten gehen für das Gesamtjahr 2024 von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,04 EUR aus. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 14.11.2024 erwartet.

