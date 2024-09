Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Montano Real Estate: Mitgesellschafter TTL scheidet zum 10. September 2024 aus



10.09.2024 / 14:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Montano Real Estate: Mitgesellschafter TTL scheidet zum 10. September 2024 aus Montano Real Estate mit neuer Gesellschafterstruktur

Geschäftsführer Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl übernehmen die 50-Prozent-Beteiligung der TTL AG

Montano wieder zu 100 Prozent in der Hand der beiden Firmengründer München, 10. September 2024 -Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL") scheidet als Mitgesellschafter der Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, aus. Nach dreieinhalb Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit übernehmen die beiden Firmengründer und Geschäftsführer Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl zum 10. September 2024 die 50-Prozent-Beteiligung der TTL und halten nun wieder 100 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. "Der Einstieg von TTL vor dreieinhalb Jahren war der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die TTL-Beteiligung diente der breiteren Aufstellung und dem schnelleren Wachstum unseres Unternehmens - das haben wir in den vergangenen Jahren geschafft", sagt Montano-Mitgründer und Managing Partner Ramin Rabeian. "Wir haben dabei vor allem von der Expertise von TTL bei der Finanzierung und Begleitung von Projekten profitiert und konnten auch in widrigem Marktumfeld immer wieder erfolgreich Deals abschließen. Dafür sind wir sehr dankbar." TTL hatte sich im Dezember 2020 mit 30 Prozent an Montano (damals noch Montano Asset Management GmbH) beteiligt. Die Beteiligung erfolgte über den Erwerb von Anteilen aus dem Besitz der beiden Firmengründer Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl sowie der Zeichnung einer Kapitalerhöhung. Im Mai 2021 stockte TTL seine Beteiligung auf insgesamt 50 Prozent auf. "Jetzt gehen wir den nächsten Schritt", ergänzt Montano-Mitgründer und Managing Partner Sebastian Schöberl. "Wir stehen auf einem soliden finanziellen Fundament, verfügen über ein hochmotiviertes, sehr erfahrenes Team sowie professionelle Strukturen. Mit der Übernahme der TTL-Anteile schaffen wir uns Flexibilität und neue Freiheiten. Das macht uns stärker als zuvor."

Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

www.montano.eu Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.